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Администрация Праги 6 чешской столицы начала подготовку к конкурсу по установке нового сооружения вместо снесенного в апреле нынешнего года памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщил староста района Ондржей Коларж в интервью местному медиа "Форуму 24".
Отмечается, что власти только 1 декабря окончательно демонтировали бетонное основание под монументом, поскольку оно представляло более тяжелую конструкцию, нежели сам "коммунистический памятник".
Он добавил, что на место уже привезена земля, которую разровняли, и позже высадят там траву.
"Пока мы дадим этому месту отдохнуть", – подчеркнул чех.
Кроме того, он поведал, что сам памятник Коневу в настоящее время находится на хранении в Мешицах (деревня, расположенная северо-восточнее Праги). По словам Коларжа, у администрации подписан договор с Музеем памяти ХХ века о передаче первого января (не уточняется какого года) этого монумента. Все расходы на содержание его возлагаются на музей, добавил староста.
Напомним, памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. В российском МИД эти действия Праги назвали "абсолютным кощунством".
Монумент
был установлен в
конце 1970-х – начале 1980-х годов
на средства, собранные пражанами в благодарность советскому маршалу за
освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1945-ом без
применения тяжелой артиллерии.
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