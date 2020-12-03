США выступили с новым заявлением по статусу Крыма

США выступили с новым заявлением по статусу Крыма
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
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Представители Вашингтона продолжают фиксировать "агрессию" Москвы в отношении Киева

Соединенные Штаты обещали на веки вечные не признавать российский статус Крыма. К бесконечной американской мантре присоединился заместитель главы Госдепа Стивен Биган. Свою речь он толкнул во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ.

"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", – заявил Биган.

По его словам, Россия на Украине нарушила международное право, а также Москва продолжает проявлять "агрессию" в отношении соборной.

Пользователи в своих комментариях под этой "неожиданной" новостью предложили представителю Госдепа попробовать в самолете войти в воздушное пространство над Крымом, который американская дипломатия не признает российским. В реакциях орфография и пунктуация сохранена оригиналов:

"Мы все прямо опПсакались с перепугу и нервного потрясения!!!", "А нам знаете ли пофиг! Нам ваш госдеп до лампочки", "А у нас в бойлерной постановили никогда не признавать высадку американцев на Луне!", "Кстати, а что насчет аннексии Калифорнии? Мексиканцы-то небось до сих пор горюют?", "Не признаете, тогда велком в территориальные воды и воздушное пространство Крыма".

В прошлого года госсекретарь США Майк Помпео, по крайней мере, дважды коряво попытался объяснить, почему Вашингтон признал "аннексию" Израилем Голанских высот, но осуждает "аннексию" Россией Крыма. Оказывается, все дело в " реальном положении и истории", которые имеют место быть в первом случае и совершенно, с его точки зрения, отсутствуют в другом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
Чудь, ты права на 10000000%
Чудь, так ведь это про лугандон))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Знаю о чем говорю, контейнеры из Калифорнии, где я живу...
Гость
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Гость
Поддержка усиливается, да, контейнеры с гуманитарной все чаще и чаще уходят на Украину.
Чудь, ты права на 10000000%
Чудь, так ведь это про лугандон))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Гость
Ответить
Гость
Поддержка усиливается, да, контейнеры с гуманитарной все чаще и чаще уходят на Украину.
Чудь, так ведь это про лугандон))))))))))))))))))))
Гость
Ответить
Гость
Усиливается поддержка Украины и все глубже засовывают в кацапляндию гроб для кремлевского гномика
Поддержка усиливается, да, контейнеры с гуманитарной все чаще и чаще уходят на Украину.
Гость
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Гость
А почему заткнулся доходяга-карлик?
Лишь всякая шваль его по инерции продолжает поносить словами а от плешивого уродца ни слуху ни духу
А он с оном не разговорите...
Гость
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Гость
Раньше у облезлой кремлевской коротышки было много разнообразных прожектов.
Сейчас наблюдаем оскудение реакции коротыша. Ну возростает военное присутствие на границах - состарившемуся коротышу это уже совсем не интересно - здоровье ушло, запал пропал, глупостей наворотил выше крыши, разгребать уж нету сил, каждое дергание лишь ухудшает ситуацию
Глупости делает он, а паршиво тебе, так и живи...
Гость
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Гость
Вот Медведчук, кум плешивца , укололся карликовой вакциной и с тех пор нет его нигде.
Может и карлику ввели его Спутник. Теперь больше не будет кому продвигать его продажу
Смотри, зубы сотрёшь от зависти и скрежетание...
Гость
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Гость
Все что ни делается - все коротышке на пользу. Ввели санкции - ура! Ведь они на пользу карлику.
Окружили военными базами - гип-гип ура! Это тоже на пользу карлику.
Турция заявила о совместной программе освобождения Крыма от кацапни - троекратное ура! Карлик от пользы прыгает до потолка.
Ракеты разместили в Румынии направленные на Крым - весь кремль дрожит от криков "Урра!"
Вот сейчас американцы заявили о своей позиции по Крыму - завтра кацапы не выйдут на работу а будут с криками "ура" отмечать государственный праздник
Вытер слёзы и марш назад, в угол!
Гость
Ответить
Все что ни делается - все коротышке на пользу. Ввели санкции - ура! Ведь они на пользу карлику.
Окружили военными базами - гип-гип ура! Это тоже на пользу карлику.
Турция заявила о совместной программе освобождения Крыма от кацапни - троекратное ура! Карлик от пользы прыгает до потолка.
Ракеты разместили в Румынии направленные на Крым - весь кремль дрожит от криков "Урра!"
Вот сейчас американцы заявили о своей позиции по Крыму - завтра кацапы не выйдут на работу а будут с криками "ура" отмечать государственный праздник
Гость
Ответить
Вот Медведчук, кум плешивца , укололся карликовой вакциной и с тех пор нет его нигде.
Может и карлику ввели его Спутник. Теперь больше не будет кому продвигать его продажу
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