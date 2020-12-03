Киев обвинили в нарушении прав населения Закарпатья

Венгерская община, проживающая на территории Закарпатья, столкнулась с давлением со стороны украинских властей, которые не гнушаются проводить манипуляции, призванные не допустить наделения указанного нацменьшинства специальным статусом. Такое заявление сделал посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.

По словам представителя венгерской дипмиссии, Киев обозначил в качестве объяснения ситуации заявление о том, что венгерская община "не совсем лояльна" или же желает чего-то большего. Также власти Незалежной нередко напоминают о том, что Будапешт будто бы стремится к "Большой Венгрии". Киев намеренно нагнетает обстановку, заявляя о том, что Закарпатье может превратиться в "следующий Крым". В такой атмосфере венгерской общине жить довольно сложно – подобные меры создают в регионе напряженность.

Ийдярто напомнил, что Закарпатье граничит с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Представители региона с давних пор мечтают превратить регион в "мост" Незалежной с Европой. В Закарпатье отсутствуют запасы нефти и угля, поэтому идея изначально заключалась в формировании особой торговой зоны, которая помогла бы области развиваться. А "венгерский округ" стремился к культурной автономии, которая заключалась в свободном праве на использование родного языка – в том числе и для образования. В Верховной Раде эту инициативу не поддержали.

"Однако референдум не прошел. А те, кто говорит о его нелегитимности, то же самое утверждают и о референдуме независимости самой Украины", – отметил посол в интервью Vesti.ua.

Ранее Сеть облетело видео, на котором депутаты с главой Сюртовской территориальной общины Закарпатья исполнили венгерский гимн.