Украина нашла новый способ "отомстить" России

Украина нашла новый способ "отомстить" России
Фото: Andrey Nekrasov/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Российским судам запретили ходить по украинским рекам

Депутаты Верховной рады приняли закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает судам, использующим российский флаг, ходить по украинским рекам. Под запрет попадают не только объекты, находящиеся во владении россиян, но и физические лица, а также компании, в отношении которых введены ограничительные меры на основании государственного закона "О санкциях".

За законопроект выступили большинство депутатов. Ожидается подписание документа президентом Украины Владимиром Зеленским. Вступление закона в силу запланировано на 2022 год.

Согласно заявлению главы Минифраструктуры Украины Владислава Криклия, документ позволит сэкономить на доставке грузов. Министр уверен, что таким образом грузовой поток государства поднимется до 30 млн тонн в год, что должно обеспечить поступление примерно 13-16 млрд гривен в госказну ежегодно. Еще одним преимуществом акта он назвал улучшение рыночной конкуренции, увеличение инвестиций и создание новых рабочих мест.

В соответствии с законом компетентные ведомства должны учредить государственный фонд внутреннего водного сообщения для обеспечения рабочего состояния торговых судов. Документ должен создать стимуляцию для местной судостроительной сферы, передает РИА "Новости".

Во внутреннее речное водное пространство Украины также входят Дунай, Днепр и Днестр.

Ранее представитель администрации Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что для влияния на Россию Украина намерена воспользоваться проблемой водоснабжения Крыма.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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А где шарий?
У тебя скучный стиль <цензура> поучись у шария как на Украину плеваться надо
Венгерское Закарпатье и польский Лемберг
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"должны учредить государственный фонд внутреннего водного сообщения для обеспечения рабочего состояния торговых судов"
Такого же состояния как оставили в 2014 в Крыму. Ущербные даже не стали его забирать, видимо, потому что цена этого чермета не окупит транспортировку.
Гость
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А если Россия ответит зеркально, как укропитеки на своих унитазоносцах в Азовское море будут попадать?
Гость
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Хорошо помню (правда давно это было), такие действия были равносильны объявлению войны))) Но тогда еще даже бердянок небыло(((
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