Российским судам запретили ходить по украинским рекам

Депутаты Верховной рады приняли закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает судам, использующим российский флаг, ходить по украинским рекам. Под запрет попадают не только объекты, находящиеся во владении россиян, но и физические лица, а также компании, в отношении которых введены ограничительные меры на основании государственного закона "О санкциях".

За законопроект выступили большинство депутатов. Ожидается подписание документа президентом Украины Владимиром Зеленским. Вступление закона в силу запланировано на 2022 год.

Согласно заявлению главы Минифраструктуры Украины Владислава Криклия, документ позволит сэкономить на доставке грузов. Министр уверен, что таким образом грузовой поток государства поднимется до 30 млн тонн в год, что должно обеспечить поступление примерно 13-16 млрд гривен в госказну ежегодно. Еще одним преимуществом акта он назвал улучшение рыночной конкуренции, увеличение инвестиций и создание новых рабочих мест.

В соответствии с законом компетентные ведомства должны учредить государственный фонд внутреннего водного сообщения для обеспечения рабочего состояния торговых судов. Документ должен создать стимуляцию для местной судостроительной сферы, передает РИА "Новости".

Во внутреннее речное водное пространство Украины также входят Дунай, Днепр и Днестр.

Ранее представитель администрации Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что для влияния на Россию Украина намерена воспользоваться проблемой водоснабжения Крыма.