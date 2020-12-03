Пентагон назвал Россию и терроризм угрозой для США

Американское оборонное ведомство отдельно указало отношение к КНР

Для США Китай, Россия, КНДР, Иран и террористы являются теми угрозами, с которыми Вашингтону необходимо считаться. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС страны Марк Милли.

Однако КНР представитель Пентагона выделил отдельно. По его данным, в ближайшие 10 лет Пекин предпримет попытку уравновесить возможности китайской армии с американской, чтобы получить преимущество в космосе, киберпространстве на земле и суше.

"Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века", – цитирует РИА "Новости Милли.

Накануне Североатлантический блок обнародовал доклада о реформировании альянса "НАТО – 2030". В нем отдельная глава была посвящена РФ. Согласно документу Россия определена главной военной угрозой безопасности для организации на ближайшее десятилетие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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