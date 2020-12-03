Курс рубля
- Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
Для США Китай, Россия, КНДР, Иран и террористы являются теми угрозами, с которыми Вашингтону необходимо считаться. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС страны Марк Милли.
Однако КНР представитель Пентагона выделил отдельно. По его данным, в ближайшие 10 лет Пекин предпримет попытку уравновесить возможности китайской армии с американской, чтобы получить преимущество в космосе, киберпространстве на земле и суше.
"Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века", – цитирует РИА "Новости Милли.
Накануне Североатлантический блок обнародовал доклада о реформировании альянса "НАТО –
2030". В нем отдельная глава была посвящена РФ. Согласно документу Россия определена главной военной угрозой безопасности для организации на ближайшее десятилетие.
Европа уже готовит собственный ответ
Информация "Газпрома" о продолжении строительства магистрали является выдумкой, считает западный эксперт