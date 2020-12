Пока еще действующий президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что наложит вето на новый законопроект об оборонном бюджете страны, в который также включены расширенные санкции против "Северного потока – 2".

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили новые ограничения против российского газопровода – они предусматривают рестрикции против страховых и сертификационных компаний, чьи услуги необходимы для окончания строительства проекта, пишет "Свободная пресса". Также санкции должны коснуться компаний, предоставляющих услуги для модернизации и установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.

Однако Дональд Трамп после появления новости об одобрении законопроекта заявил, что будет накладывать на него вето – решение президента может повлиять на попытку США ввести новые санкции против СП-2. В своем "Твиттере" американский лидер заявил, что принятое Конгрессом решение стало огорчением для всего народа, однако Трампа беспокоят вовсе не санкции в отношении российского газопровода.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!