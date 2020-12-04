Самая известная белорусская оппозиционерка вряд ли встанет у руля

Впервые о преемнике Александра Лукашенко заговорили после его переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. В то время имен не указывали. Теперь же назван реальный кандидат в президенты Белоруссии.

Это глава правительства Республики Роман Головченко. Именно у него есть все шансы заменить нынешнего главу государства после ухода того с поста, заявил политолог Дмитрий Болкунец.



А у известной белорусской оппозиционерки такой возможности нет. Светлана Тихановская способна устроить революцию, но занять высший пост в стране не готова. К тому же у нее, по закону, нет оснований руководить Белоруссией, пояснил эксперт URA.RU.

На днях сообщалось о скрытом знаке, посылаемом Лукашенко Россией. Москва дала понять Александру Григорьевичу: пришло время уйти с поста, считают в Европе.

Ранее эксперты рассказали, что белорусский президент давно раздражает российского лидера. Однако возможный преемник Батьки его беспокоит.