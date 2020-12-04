Захарова рассказала о позоре Украины

Захарова рассказала о позоре Украины
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВстать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала речь постпреда Незалежной в ООН

Мария Захарова оценила речь постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, который обвинил советских солдат в уничтожении "тысяч украинцев" во время оккупации и отступления в 1941 году. 

Официальный представитель МИД РФ призналась, что ей даже страшно представить, что же творится " в недрах Киевской дипломатической мысли". Захарова напомнила Кислице, что буквально несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский поздравлял Соединенные Штаты с Днем ветеранов и рассказывал об общих победах украинцев и американцев. 

Дипломат также упрекнула постпреда в нелогичности его высказываний. 

"Получается, по Кислице, сначала Украина поучаствовала в создании СССР, а потом в его составе двинула войска для оккупации своей территории, которой тогда владела Польша. То есть Украина сама себя оккупировала, находясь в составе Советского Союза? Или как?" – поинтересовалась Захарова на своей странице в "Фейсбуке". 

Мария Владимировна подчеркнула, что Украина хочет усидеть сразу на всех стульях Генеральной Ассамблеи, ведь сначала представители Незалежной голосуют против принимаемых резолюций ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, а после обвиняют Советский Союз в "оккупации", передает "Общественная служба новостей". 

Захарова назвала выступление Кислицы "плевком в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине" и предложила коллеге "позориться до конца" и в следующий раз рассказать о годовщине принятия "Акта провозглашения Украинского государства" в 1941 году. 

Ранее СБУ рассекретила данные о переписи населения и обвинила СССР в истреблении украинцев. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Молодец Захарова))) Троллит хохлядь с огоньком))) Пуканы трещат, зарево видно с борта МКС, хехехе)))
Гость
Ответить
В СССР основная и самая любимая профессия хохлов была вертухаи, а при гитлере полицаи.
Гост
Ответить
Во машка полстакана рубанула.Все кацапы оплодируют на коленях.
Андрей
Ответить
хохлы все оптом йобнулись
Гость
Ответить
Нет, Украина образовалась значительно раньше. Надо знать историю, фактически история Украины начинается с возникновения Черного моря (в девичестве Тэтис), когда многочисленные протоукры, на тот момент единственные обитатели планеты Земля, занимались благоустройством прилегающих территорий, так как до обеденного приема пищи оставалось немного времени, они в трудом порыве выкопали яму, в результате затопления которой и возникло Черное море.
1
новости партнеров

Трамп не дает США принять санкции против "Северного потока - 2"

Американский лидер собирается помешать новому решению Конгресса

США выступили с новым заявлением по статусу Крыма

Представители Вашингтона продолжают фиксировать "агрессию" Москвы в отношении Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1237 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей