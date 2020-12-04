Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Президент Украины Владимир Зеленской полностью разрушил обороноспособность страны, уничтожил ее армию. Теперь у него один путь – на коленях молить о пощаде. Об этом заявил экс-глава Незалежной Петр Порошенко.

По его мнению, Зеленский еще способен выполнить обещание прекратить вооруженное противостояние с Донбассом.

"Зеленский может закончить войну за 14 дней. Но какой ценой? Ценой унижения. Зеленский закончит войну против России стоя на коленях перед Путиным",

заявил Порошенко в эфире телеканала "Еспресо". По его словам, в нынешних условиях это единственный путь, поскольку армия полностью "деморализована", а ВСУ "уничтожаются".

Впрочем, ситуацию еще можно спасти, считает Порошенко. Для этого Зеленский должен "наконец-то стать главнокомандующим" и принять помощь предшественника.

"Просто прекратите борьбу против Порошенко, а начните бороться с врагом – Путиным",

– призвал он Зеленского.

Ранее Порошенко раскритиковал действующего президента за меры по борьбе с коронавирусом. Эксперты полагают, что такая публичная активность бывшего лидера майдана связана с победой на выборах в США Джо Байдена: Порошенко хочет напомнить о себе американским кураторам. Однако новой администрации Белого дома сейчас явно не до Украины.

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Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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У Порошенко была армия?
Дед мороз
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Лучше продолжайте стоять раком перед евро-капитализмом, а спереди его поддержит западный, не отвлекайтесь :) стоять теперь долго придется, ВВП вы <цензура> необасролись
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