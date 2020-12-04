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Президент Украины Владимир Зеленской полностью разрушил обороноспособность страны, уничтожил ее армию. Теперь у него один путь – на коленях молить о пощаде. Об этом заявил экс-глава Незалежной Петр Порошенко.
По его мнению, Зеленский еще способен выполнить обещание прекратить вооруженное противостояние с Донбассом.
"Зеленский может закончить войну за 14 дней. Но какой ценой? Ценой унижения. Зеленский закончит войну против России стоя на коленях перед Путиным",
– заявил Порошенко в эфире телеканала "Еспресо". По его словам, в нынешних условиях это единственный путь, поскольку армия полностью "деморализована", а ВСУ "уничтожаются".
Впрочем, ситуацию еще можно спасти, считает Порошенко. Для этого Зеленский должен "наконец-то стать главнокомандующим" и принять помощь предшественника.
"Просто прекратите борьбу против Порошенко, а начните бороться с врагом – Путиным",
– призвал он Зеленского.
Ранее Порошенко раскритиковал действующего президента за меры по борьбе с коронавирусом. Эксперты полагают, что такая публичная активность бывшего лидера майдана связана с победой на выборах в США Джо Байдена: Порошенко хочет напомнить о себе американским кураторам. Однако новой администрации Белого дома сейчас явно не до Украины.
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