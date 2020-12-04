Новые шаги белорусской оппозиции назвали авантюрой

Новые шаги белорусской оппозиции назвали авантюрой
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Жителей республики запугивают репрессиями

Светлана Тихановская и ее команда продолжают гнуть свою линию и выдвигают претензии на руководство Белоруссией. Но эти заявления рассчитаны на западную аудиторию, а не на белорусов, считает эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он отметил, что Тихановская претендует на власть, хотя не имеет опыта даже корпоративного управления, не говоря уже о госуправлении, и не умеет вести диалог с общественностью. Поэтому все ее идеи выдвигаются в форме ультиматумов.

Попытка же получить мандат на власть в стране от группы лиц в так называемом Координационном совете – это и вовсе бесперспективная авантюра, считает Оленченко.

"Этот комитет даже не тянет на понятие политического меньшинства, это просто группировка", – пояснил он в комментарии RT.

Политолог Владимир Корнилов отреагировал на предложение Тихановской заменить Лукашенко еще более жестко. Он вспомнил героев фильма "Чародеи:

"– Я готов занять место зама по науке. Мне это не трудно.

– Я понимаю, что вам это не трудно. Вопрос не в вас, а в науке."

Накануне Светлана Тихновская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова возглавить Белоруссию. При этом ее штаб разместил в интернете предупреждение, что будет с республикой и ее гражданами, если предложение оппозиции не будет принято.

Первые два сценария предполагают уход Лукашенко с поста – добровольный или вынужденный, в том числе в связи с его арестом. И тогда в стране будут проведены новые выборы и реформы.

В остальных 4 из 6 сценариев жителей Белоруссии запугивают репрессиями, полицейским произволом, вторжением российских силовиков и вооруженным госпереворотом.

Ранее соратница Тихановской Мария Колесникова пояснила особенности борьбы за власть в Белоруссии, назвав ее "марафоном".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ледокол
Ответить
Бедалаги, не понимают, что вместо Сцыллы хотят видеть Харибду, как дети малые, верят в Фею которая не будет какать
Гость
Ответить
марафонщицы - марафетчицы
Правдоруб
Ответить
Координационный совет оппозиции - это на самом деле Организованная преступная группировка ОПГ !! И их "марафон" или "новые шаги" - это не авантюра, а Преступления, причем с Рецидивом...
Это ВСЁ, что необходимо и достаточно знать о Белорусской оппозиции.
1
новости партнеров

Трамп не дает США принять санкции против "Северного потока - 2"

Американский лидер собирается помешать новому решению Конгресса

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей