В Кремле готовы пойти на все, чтобы отстоять проект

Принятый Конгрессом США законопроект, включающий в себя дополнительные санкции против "Северного потока – 2", является проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

В свою очередь Россия собирается сделать все, чтобы защитить собственные интересы в сфере противодействия США строительству газопровода, пишет РИА "Новости".

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии у России плана противодействия американским санкциям, заявил, что страна собирается сделать все необходимое, чтобы отстоять собственные международные коммерческие проекты.

Напомним, ранее обе палаты Конгресса США одобрили законопроект, предусматривающий в том числе новые санкции против строительства "Северного потока – 2". На решение резко отреагировал Дональд Трамп, заявивший, что намерен наложить вето на принятие документа.

Однако в России намерение американского президента вызвало сомнения. Заявление о блокировке принятия законопроекта посчитали лишь элементом шоу.