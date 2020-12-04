За Крым ответят: Киев вводит санкции против европейцев

За Крым ответят: Киев вводит санкции против европейцев
Фото: pixabay.com
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Рестрикции объявят за строительство на российском полуострове

Украина вводит санкции против европейцев из-за Крыма. Они направлены на венское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, заявили в МИД Незалежной.

В Киеве не смирятся с сотрудничеством компании из Европы и России. Также не позволят игнорировать политику непризнания "оккупации" полуострова, пояснил решение о рестрикциях уполномоченный министерства по санкционным вопросам Алексей Макеев.

Запущен уголовный процесс, соответствующим лицам запрещено въезжать на территорию Украины (под нею в ведомстве подразумевают и Крым). В ЕС отправлено сообщение о  "противоправных действиях" Coop Himmelb(l)au. Будут поставлены в известность и США", пригрозил чиновник.

Сыр-бор разгорелся из-за планов венского архитектурного бюро построить в Севастополе здание оперного театра. Посол Незалежной в Австрии Александр Щерба предупредил эту компанию о введении санкций в начале этой недели. Архитектору Вольф Д. Приксу он звонил еще в октябре, но тот отреагировал с юмором – сказал, что "на отдых в Чернобыль" не собирается.

Бюро будет возводить не АЭС или казарму, а оперу, добавил архитектор. И в заключение отметил, что строительство этого культурного объекта не подпадает под санкции, введенные ЕС.

Между тем власти Австрии проводят проверку действий Coop Himmelb(l)au в Крыму. А также разбираются, насколько законны санкции Киева. Австрия, как принято в Евросоюзе, считает Крым и Севастополь частью украинской территории, напомнили в среду в Министерстве иностранных дел страны, передает издание Kurier.

В конце ноября в ЕС заговорили об отмене санкций против России из-за Украины. Рестрикции, связанные с ситуацией в Донбассе, нужно заменить на конструктивный диалог, призвал один из депутатов Европарламента.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Крым это Украина
Гость
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хороший анекдот ))
Гость
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Гость
Санкции на въезд в Украину...Смешно.. Кому интересно можно подойти к помойке и любоваться.
В этой помойке живет 140 миллионов угрофинской чуди
Гость
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Санкции на въезд в Украину...Смешно.. Кому интересно можно подойти к помойке и любоваться.
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