США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"

США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами

Берлин добился прогресса в диалоге с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, американские власти хотят освободить от санкций европейские правительства и их органы.

"Эти переговоры должны состояться. Это прогресс", – цитирует РИА "Новости" немецкого депутата.

Эрнст считает, что кабмин Германии на будущих переговорах обязан "недвусмысленно" указать Штатам, что суверенитет ФРГ и всего Евросоюза в целом не подлежит обсуждению.

Кроме того, он поприветствовал действия местных органов власти земли Мекленбург – Передняя Померания, которые креативно решают проблему ухода от возможных американских рестрикций. Надо полагать, Эрнст имел в виду учреждение "Фонда защиты климата", который поможет обойти ограничительные меры Вашингтона в отношении участников строительства нашей трубы.

Ранее стало известно, что что обе палаты американского конгресса одобрили санкции против "СП-2" в оборонный бюджет страны. Они распространяются на компании, которые участвуют в реализации проекта.

Такой яростной атаке на новый российский газопровод со стороны США есть достаточно простое объяснение. Просто американцы пытаются убрать главных конкурентов своему топливу на рынке Европы, а также мечтают лишить бюджет РФ важного источника доходов. С таким мнением выступил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в комментарии агентству URA.RU.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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