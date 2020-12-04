Украинский радикал обвинил Орбана и Путина в планах "оттяпать" Закарпатье

Украинский радикал обвинил Орбана и Путина в планах "оттяпать" Закарпатье
Фото: Oleksandra Butova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Москва и Будапешт занимаются дестабилизацией ситуации на Западе Незалежной, утверждает экстремист

Венгрия совместно с Россией пытается "оттяпать" у Украины Закарпатскую область. Об этом заявил местному 4 каналу бывший боевик одной из неонацистских группировок Николай Карпюк, который был осужден в РФ на 22,5 года тюрьмы за участие в первой чеченской войне против российских войск и вернувшийся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019-го.

По словам радикала, его соратники в начале 1990-х занималась тем, что "душили" силы, которые стремились создать автономные регионы в Закарпатье. В их действиях украинец обнаружил стиль российских спецслужб. Пан Карпюк считает, что Москва со времен провозглашения независимости Украины постоянно работала на западе соборной "по раскачиванию ситуации" с целью отделения региона от Незалежной.

"В связи с тем, что (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан является сегодня чуть ли не самым большим другом (президента РФ Владимира) Путина, и в интересах того, и в интересах другого сегодня иметь ситуацию абсолютной дестабилизации на Украине для того, чтобы изымать наши ресурсы и на каком-то этапе, возможно, оттяпать определенные территории", – заявил бывший украинский боевик.

В последнее время произошло новое обострение в отношениях между Будапештом и Киевом в связи с событиями в Закарпатье.

Сначала в украинских соцсетях разлетелось видео, как депутаты и глава Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области исполняют гимн Венгрии. Это страшно возмутило украинских ура-патриотов.

А 30 ноября СБУ провела обыски в обществе венгров региона. У граждан силовики обнаружили печатные материалы, касающиеся Большой Венгрии, а также создания этнической автономии в соборной.

Будапешт на это отреагировал в резкой форме. Так, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что будет жаловаться на действия Киева в НАТО, где венгры уже несколько лет кряду блокируют украинские инициативы. А посол Венгрии в Незалежной Иштван Ийдярто и вовсе замахнулся на тему, а является ли Украина на самом деле независимым государством.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Венгерское Закарпатье и польский Лемберг
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Гость
Угрофинская чудь, ну пожалста, скажите где Новоотсосия плешивого карлика?
Да где ж ей быть-то болезной, на Банковой, в Куеве, отсасывает с каждым днем все больше и больше ))
Гость
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Угрофинская чудь, ну пожалста, скажите где Новоотсосия плешивого карлика?
Гость
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Угрофинская чудь, так где же все-таки Новоотсосия плешивого карлика?
Гость
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Ну так где же все-таки Новоотсосия плешивого карлика?
Угрофинская чудь, может у карлика своего спросите?
Гость
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Венгерское Закарпатье и польский Лемберг
"предоставляют ей летальнае воружения для уничтожения угрофинской чуди".

Да ну? Не вам ли, быдлогопникам дали 250 млн помощи, а старого хлама впарили на 640 млн? И кто с прибылью остался, а кто дальше в долговую яму залез? Чего стоит одна история с джавелинами, которые дали, но запретили из них стрелять. Опять рагульню поимели, как и всегда. Но ты верь, на таких имбецилах и держится очередная воровская власть, которую опять поменяют руками этих самых имбецилов )))
Чего плешивый карлик перестал на передовую посылать танки и БТРы - это любимое мясо Джавелинов.
Не потому ли что из джавелинов "запретили" по ним стрелять)))))))
Гость
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Где Новоотсоссия плешивого карлика?
Гость
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Венгерское Закарпатье и польский Лемберг
Недонация нацистов начала что-то подозревать, но опять в своей манере. Душили оказывается еще в 90-е, но след нашли только сейчас. "Л" - логика. Ну да ничего, думать в 404 все равно уже некому, а быдло и эти сказки схавает.
Где Новоотсосия плешивого карлика?
Гость
Ответить
Венгерское Закарпатье и польский Лемберг
Недонация нацистов начала что-то подозревать, но опять в своей манере. Душили оказывается еще в 90-е, но след нашли только сейчас. "Л" - логика. Ну да ничего, думать в 404 все равно уже некому, а быдло и эти сказки схавает.
Недонация кацапонацистов заткнулась в лугандонской Новоотсосии
и сейчас окружила сама себя кольцом врагов которым она ни в экономическом ни в технологическом а отсюда и в военном плане в подметки не годится
Венгерское Закарпатье и польский Лемберг
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Гость
Союзники Украины уничтожают экономику плешивого карлика санкциями, отказывают плешаку в кредитовании и размещении займов, отвергают просьбы плешака о снятии санкций, финансируют экономические и военные прграммы Украины, предоставляют ей летальнае воружения для уничтожения угрофинской чуди, в судах решают многомиллионные споры с кацапетовкой в пользу Укераины
"предоставляют ей летальнае воружения для уничтожения угрофинской чуди".

Да ну? Не вам ли, быдлогопникам дали 250 млн помощи, а старого хлама впарили на 640 млн? И кто с прибылью остался, а кто дальше в долговую яму залез? Чего стоит одна история с джавелинами, которые дали, но запретили из них стрелять. Опять рагульню поимели, как и всегда. Но ты верь, на таких имбецилах и держится очередная воровская власть, которую опять поменяют руками этих самых имбецилов )))
Гость
Ответить
Украинские дебилы не придумали ничего лучшего этой чуши. Венгры, Поляки, Румыны не забыли и не забудут свои земли переданные Украине Советским Союзом после войны. Естественно они вернут свои земли при первой возможности и правильно сделают, эти государства находятся на гораздо более высоком уровне чем фашистское недогосударство хохлов и переживают за своих соотечественников оказавшихся на территории укрорейха.
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