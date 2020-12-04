Макрон проглотил оскорбление от Эрдогана

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Несмотря на обидные слова,
которые ранее прозвучали от главы Турции Реджепа Эрдогана, президент Франции
Эммануэль Макрон воздержался от ответного выпада и попросту проглотил
оскорбление.
Напомним, ранее турецкий лидер заявил, что его французский коллега – это бремя для страны. Также Эрдоган отметил, что надеется на скорое избавление государства от такой обузы в лице политика. Резкие слова прозвучали на фоне обсуждения роли Франции и Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом пишет "Интерфакс".
В комментарии французским журналистам Макрон заявил, что верит в уважение и подчеркнул, что не считает оскорбления правильным способом вести диалог между главами стран, передает РИА Новости.
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Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь