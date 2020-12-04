У Москвы нет поводов для беспокойства, убежден специалист

Недавний инцидент с появлением вооруженных неизвестных, пытавшихся пересечь границу России со стороны Украины, является провокацией Киева. Такое мнение выразил полковник Сергей Гончаров, глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа".

Напомним, сегодня, 4 ноября, пограничный наряд пресек попытку нарушения российских границ тремя неизвестными. Пограничники застрелили одного из нарушителей, отреагировав на вооруженное сопротивление.

Гончаров уверен, что таким образом украинская сторона решила устроить провокацию, цель которой состояла в намерении узнать, как Россия охраняет границу. Также власти Незалежной заявляют о подготовке к военным действиям для захвата территорий, которые отказываются входить в состав Украины.

"Думаю, стоит рассматривать это как единое целое", – заявил специалист.

Тем не менее, полагает эксперт, у России нет поводов для беспокойства, несмотря на то, что инцидент является первым случаем на границе с Украиной за многие годы, о чем он заявил в интервью "Национальной службе новостей".

В пограничной службе Украины заявили, что никаких инцидентов на границе не происходило. Также украинские власти инициировали встречу с представителями РФ по этому вопросу.