Что ждет Россию при Байдене: заявление Лаврова

Что ждет Россию при Байдене: заявление Лаврова
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади считают, что сейчас Вашингтон озабочен внутренними проблемами

Политика США в отношении России после того, как в Белый дом придет демократ Джо Байден, будет ровно та же, которую проводит нынешний президент страны республиканец Дональд Трамп. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"Новая администрация, инаугурация которой состоится в январе, будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность нынешней внешнеполитической линии", – цитирует RT нашего министра.

По его словам, сейчас американские власти главным образом заняты внутренними проблемами страны, которые связаны с пандемией коронавируса и проблемами из-за нее в экономике.

Лавров считает, что "каждая администрация должна принимать во внимание глубокую поляризацию внутри" Штатов, когда 75 млн граждан проголосовали за Трампа и примерно столько же – за Байдена. Такие результаты говорят о том, что американское общество фактически разделено пополам, подчеркнул глава нашей дипломатии.

Ранее Лавров высказался на тему, как российская сторона будет сотрудничать с Вашингтоном, когда демократ расквартируется в Белом доме. Он указал, что Москва будет работать с любой администрацией, но на принципах взаимоуважения, честности и невмешательства во внутренние дела другой страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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