Путин нашел Чубайсу новую работу

Президент подписал соответствующий указ

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс получил новую должность. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении.

Как стало известно, теперь Чубайс займет пост спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее "Утро.ру" писало, кто займет место Чубайса – новым руководителем "Роснано" станет Сергей Куликов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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