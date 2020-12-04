Путин нашел Чубайсу новую работу

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Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс получил новую должность. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении.
Как стало известно, теперь Чубайс займет пост спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее "Утро.ру" писало, кто займет место Чубайса – новым руководителем "Роснано" станет Сергей Куликов.
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Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь