Киев объявил дату вступления Украины в НАТО

Киев объявил дату вступления Украины в НАТО
Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной ожидают новых санкций против РФ за "давление" на соборную

Киевский режим надеется на прием Украины в НАТО через десять лет. Об этом заявила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова. Свой прогноз украинка дала, изучив доклад генсека Североатлантического блока Йенса Столтенберга о реформировании организации "НАТО-2030".

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноправным членом альянса. В этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий для достижения критериев членства", – написала пани Джапарова в своем "Фейсбук".

По ее мнению, натовский документ подтверждает приверженность альянса политике "открытых дверей в целях укрепления" своего восточного фланга и укрепления взаимодействия с Киевом и Тбилиси.

Не упустила украинка раз пять помянуть и Россию на фоне оптимистических взглядов в будущее Незалежной в рядах НАТО. Пани Джапарова отметила ряд положений доклада, в которых, в частности, говорится о расширении и укреплении партнерства альянса с Украиной и Грузией. Утверждается, что эти две страны якобы пребывают "под постоянным давлением" Москвы.

Она выразила благодарность авторам отчета, внесшим в него пункт об усилении санкций в отношении России, что является ответом на "российскую агрессии" против Незалежной.

За девять часов пост представителя украинской дипломатии удостоился одного комментария (хвалебного) и 75 лайков. Почти 40-миллионная Украина восхитилась будущим страны.

Напомним, в том самом докладе натовские стратеги объявили Россию одной из главных угроз для безопасности организации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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