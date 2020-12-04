Глава Незалежной предоставляет бизнесу возможность заработать перед праздниками

На Украине не будут вводить строгие ограничительные меры из-за коронавируса в декабре. Такое обещание соотечественникам дал президент страны Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

"Мы даем возможность бизнесу работать, не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев в году", – сказал лидер нации.

Он добавил, что нельзя испортить людям новогодние праздники после такого тяжелого года.

По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация контролируется и не требует введения жесткого карантина. Зеленский отметил, что количество ежедневно инфицированных COVID-19 перестало активно расти. Возможно, этому поспособствовал карантин выходного дня, считает глава государства.