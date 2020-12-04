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На Украине не будут вводить строгие ограничительные меры из-за коронавируса в декабре. Такое обещание соотечественникам дал президент страны Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.
"Мы даем возможность бизнесу работать, не терять декабрь – один из самых прибыльных месяцев в году", – сказал лидер нации.
Он добавил, что нельзя испортить людям новогодние праздники после такого тяжелого года.
По его словам, нынешняя эпидемиологическая ситуация контролируется и не требует введения жесткого карантина. Зеленский отметил, что количество ежедневно инфицированных COVID-19 перестало активно расти. Возможно, этому поспособствовал карантин выходного дня, считает глава государства.
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Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь