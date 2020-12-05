Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины

Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
Боец с оружием. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
На Балканах считают, что украинцы "допрыгались"

Недавняя попытка незаконно пересечь российско-украинскую границу со стороны Незалежной получила широкий резонанс. Своим мнением поделились и жители Болгарии. Читатели местного издания иронично заметили, что новая попытка "напасть на РФ" позорно провалилась.

Болгары также недоумевают, зачем была предпринята такая нелепая "диверсия". Читатели газеты Сега справедливо заметили, что открывшие ответный огонь российские пограничники действовали в соответствии с общеустановленной практикой.

"Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовать, либо отстреливать", – напоминают правила пересечения границ между государствами жители Болгарии.

Некоторые также задались вопросом, кто мог решиться на подобную авантюру – границы между Россией и другими государствами всегда хорошо охраняются.

"Допрыгались" – пишут другие.

Напомним, скандальный инцидент на границе недалеко от города Белгород завершился смертью одного из преступников, двое других сбежали обратно в Незалежную.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Совсем не о чем писать. Высосанная из пальца хрень.
1
новости партнеров

Вакцинация от коронавируса в Москве: что нужно знать

Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре

Американское СМИ внесло Путина в отдельный список "главных людей" 2020 года

Главу РФ обошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей