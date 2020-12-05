Сложная ситуация с выборами президента в США сыграла Батьке на руку

Такое мнение выразил политолог Виталий Третьяков. Пока в Штатах царит неразбериха с подсчетом голосов, американцам не до Белоруссии. Это на руку главе страны Александру Лукашенко, считает эксперт. Именно сложившаяся с выборами ситуация помогла политику избежать отставки до или сразу после Нового года 2021.

Третьяков напомнил, что инаугурация президента США состоится только в январе, потом будут назначать администрацию. В общем, внимание американские власти пока сосредоточили на своих внутренних делах.



"В руки к Лукашенко поплыли (...) довольно сильные карты", – признал Третьяков.

Политолог в разговоре с изданием "Украина.ру" добавил, что сейчас Батька пытается воспользоваться этой форой, чтобы спокойно отсидеть свой пятилетний срок в качестве главы государства.

Ранее политолог назвал единственно возможного, на его взгляд, преемника Лукашенко. Глава оппозиции Светлана Тихановская не подходит на роль президента Белоруссии, заявил эксперт.