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Такое мнение выразил политолог Виталий Третьяков. Пока в Штатах царит неразбериха с подсчетом голосов, американцам не до Белоруссии. Это на руку главе страны Александру Лукашенко, считает эксперт. Именно сложившаяся с выборами ситуация помогла политику избежать отставки до или сразу после Нового года 2021.
Третьяков
напомнил, что инаугурация президента США состоится только в январе, потом будут
назначать администрацию. В общем, внимание американские власти пока
сосредоточили на своих внутренних делах.
"В руки к Лукашенко поплыли (...) довольно сильные карты", – признал Третьяков.
Политолог в разговоре с изданием "Украина.ру" добавил, что сейчас Батька пытается воспользоваться этой форой, чтобы спокойно отсидеть свой пятилетний срок в качестве главы государства.
Ранее политолог назвал единственно возможного, на его взгляд, преемника Лукашенко. Глава оппозиции Светлана Тихановская не подходит на роль президента Белоруссии, заявил эксперт.
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