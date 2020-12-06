Российский трубопровод вызывает у Вашингтона лишь политическую агрессию

И.о. посла Америки в ФРГ Робин Куинвилл в разговоре с немецкой газете призвала ЕС и Берлин наложить мораторий на строительство "Северного потока – 2". Такой выпад в адрес нашего газопровода не остался не замеченным. Дипломату резко ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью Handelsblatt Куинвилл рассказала о том, что если бы Европа пошла на такой шаг, то она показала бы, что больше не будет закрывать глаза на "злонамеренное поведение" Москвы. Также дипломат считает, что проект не является экономическим, якобы он, на самом деле, некий политический инструмент, чтобы расколоть ЕС и обойти Незалежную.

Захарову же возмутили подобные слова. Представитель МИД отметила в "Фейсбук", что еще в 1981 г. глава Белого дома Рональд Рейган указал на то, что Америка не должна допустить строительство трубопроводов из СССР в Европу. Эту записку президента США напечатала в 2014-м газета The Washington Times. В ней говорилось о том, что транспортировка голубого топлива и черного золота через Украину ударят по Западу. Рейган не хотел, чтобы у Советов был рычаг давления на Европу.

Как заключила Захарова, это "дихотомия". А любая труба России, вне зависимости от того, какие договоры ее легитимизировали, много лет вызывает у Вашингтона политическую агрессию и незаконное противодействие.

Она также добавила, что хотела бы обратить внимание США на одну вещь. Дипломат написала, что нужно играть по правилам. Если какая-то страна хочет стать "ответственным игроком в международной экономике", то нужно соблюдать правила. Об этом же говорила Кондолиза Райс в связи с российским газопроводом. По словам Захаровой, время вернуло США их же призыв.