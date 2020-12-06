Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум

Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украина пригрозила России новыми санкциями

Незалежная начнет молить Запад наказать Россию новыми рестрикциями после январских каникул. Избежать этого можно будет, решив вопрос с Донбассом. Об этом заявил Леонид Кравчук, который занимается урегулированием этой проблемы от лица Киева. 

По его словам, 2021-й может начаться с того, что Киев будет искать новые пути воздействия на Москву и по-другому станет воспринимать сложившуюся ситуацию. Так, Кравчук отметил, что Украина будет призывать к тому, чтобы Россия лишилась возможности использовать международную расчетную систему SWIFT. 

По его словам, об этом виде санкций Незалежная никогда не упоминает. Кравчук даже не смог подобрать слова, которые бы описали то, что стало бы с экономикой РФ в таком случае. Блокировка этой системы на территории России ударит по простым людям. 

При этом Украина не хочет просить от Запада начать войну против России, потому что это не соответствует философским страны. Кравчук также подчеркнул в эфире "Украины 24", что переговоры с НДР И ЛНР Киев начнет после того, как произойдет демилитаризации региона. 

Ранее Порошенко подсказал Зеленскому, как закончить войну в Донбассе. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

велыкыя шумеры рисователи глопуса и копатели черного моря
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Старый пeдeрacт и маразматик. Пусть лучше расскажет, как они будут МВФ деньги отдавать и как их МВФ кинул.
Гость
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Научили дурака пяти латинским буквам
Гость
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Лак прикрываются народом...видите-ли "... Блокировка этой системы на территории России ударит по простым людям"
Гость
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На кол этого урода, чтоб пропеллером вертелся и орал про свою <цензура>.
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