Президента РФ сравнили с котом, который загнал мышь, то есть главу РБ, в ловушку

Бывший министр иностранных дел РФ Дании Уффе Эллеман-Йенсен порассуждал на тему российско-белорусских отношений. По его мнению, Москва поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, хотя там и считают его "нелепой фигурой".

Дипломат отмечает, что из-за разгоревшихся протестов после выборов в этой стране стало понятно, что Батька не уйдет добровольно. Однако недавно он заявил, что при новой Конституции не будет руководить государством. После этого на Западе подумали, что Лукашенко мог угодить в хитрый план России.

Запад, по его мнению, правильно не стал сильно давить на Минск из-за протестов, чтобы не ухудшать отношения с Россией. Тем не менее Лукашенко долгое время противился интеграции двух стран. Протесты же заставили бацьку обратиться за помощью к Путину, который принял его в своей резиденции в Сочи.

Как пишет Эллеман-Йенсен в газете Berlingske, президент РФ пообещал коллеге экономическую помощь они договорились о совместных военных учениях. При этом аналитики, как пишет экс-министр, глядя на язык тела Путина заговорили о его презрении к Лукашенко.

Эллеман-Йенсен полагает, что теперь всему миру остается лишь ждать – скоро станет известно, о чем договорились политики. Если будет объединение РФ и Белоруссии, то Лукашенко не долго осталось оставаться у власти. Дипломат подчеркивает, что Запад в таком случае может лишь поддерживать демократию в РБ, потому что идти на конфронтацию с Москвой невыгодно.

Однако кандидат политических наук Станислав Бышок подчеркнул в разговоре со "Свободной прессой", что никто не может точно знать, какие именно отношения между Путиным и Лукашенко. По его словам, считается, что большие политики не при камерах общаются вполне уважительно и непринужденно.