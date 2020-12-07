Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире

Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеРоссийский телеведущий выбесил украинцев заявлением о борще
Администрацию Зеленского обвинили в обходе собственных санкций

Житель Харькова, представившийся Романом, обратился в эфире украинского телеканала "НАШ", где заявил о сотрудничестве действующей администрации с Россией. По мнению харьковчанина, "бандиты во власти" не обременяют себя запретами на взаимодействие с "оккупантами", не давая такой возможности населению Незалежной.

Роман спросил экспертов, по какой причине "бандиты во власти" могут сотрудничать с РФ, в то время как простые граждане не имеют возможности взаимодействовать с россиянами. По словам украинца, официальный Киев прекрасно действует в обход принятых санкций, однако простым смертным за такие действия грозит уголовная ответственность.

Харьковчанин поведал о том, что до "прихода нынешних бандитов к власти" занимался изготовлением запчастей для мотоциклов, которые продавал россиянам. Однако теперь у него такой возможности нет.

"Чего же они не запретили это концерну "Богдан", где прекрасно собираются "Лады Весты" и "Гранты" из запчастей из России? Почему правительство может сотрудничать с Россией, а обычные люди, пытающиеся выжить, нет?" – негодует мужчина.

Эксперты же заявили, что в подобных условиях продолжал сотрудничать с РФ и концерн "Рошен", принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, который усилил антироссийскую риторику, поэтому такая ситуация уже никого не удивляет.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники СБУ заявили о попытке двух жителей Киева проникнуть в ряды спецслужб Украины. Задержанных подозревают в работе на Россию.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Потому что гешефт превыше всего. А рабам незачем иметь доход, их и так слишком много, надо сокращать поголовье.
Гость
Ответить
Роман прав,если Россия агрессор,не хрен жрать хохлам лук,сало,мясо и т.д. произведенного в России.Где гарантия,что кацапы не подмешали чего в продукты питания,и хохлы вдруг начнут гутарить по русски.Да и ГСМ из России за <цензура> покупать,Закрыть границу на замок,подождать,кто вперёд вытянет ходули!
1
новости партнеров

Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных

Это объясняют вредом для здоровья населения

Трамп готовит провокационное шоу ко дню инаугурации Байдена

Глава государства запланировал громкий уход с президентского поста

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1242 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей