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Экс-соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская не против быть президентом Белоруссии. Она даже знает, сколько времени будет находиться у руля.
Бывшая домохозяйка готова возглавлять Республику полтора месяца. Об этом, а также о планах она рассказала в интервью TUT.BY.
Руководить страной Тихановская намерена в переходный период, необходимый для проведения новых выборов. И вместе со своей командой собирается обеспечить, чтобы это прошло именно в такой срок – 45 дней, – и с одинаковыми условиями для всех кандидатов.
Дальнейшие планы будут осуществляться после переговоров с нынешней властью. Реформу Конституции проведут, когда уйдет Лукашенко, затем будет оказана экономическая помощь уязвимым группам, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
Все необходимые документы подготовят заранее, в них будет прописан каждый шаг. Проект конституционной реформы и программа помощи, по словам оппозиционерки, станут известны на днях.
Однако, добавила Тихановская, все зависит и от переговоров, а также от того, кто примет в них участие и где будет в это время находиться экс-глава государства. Из-за этого время ее пребывания в кресле руководителя Белоруссии может затянуться, это "вопрос открытый", передает издание.
Ранее говорилось, что больше шансов стать преемником Александра Лукашенко у премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. А известная оппозиционерка Светлана Тихановская не займет высший в Республике пост.
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