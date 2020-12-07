Тихановская решила быть президентом лишь 45 дней

Тихановская решила быть президентом лишь 45 дней
Светлана Тихановская. Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/www.globallookpress.com
продолжение"Красивая схема": Лукашенко объявил о перераспределении полномочий после Нового года
Главная оппозиционерка Республики готова занять высший пост, но не надолго

Экс-соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская не против быть президентом Белоруссии. Она даже знает, сколько времени будет находиться у руля.

Бывшая домохозяйка готова возглавлять Республику полтора месяца. Об этом, а также о планах она рассказала в интервью TUT.BY. 

Руководить страной Тихановская намерена в переходный период, необходимый для проведения новых выборов. И вместе со своей командой собирается обеспечить, чтобы это прошло именно в такой срок – 45 дней, – и с одинаковыми условиями для всех кандидатов.

Дальнейшие планы будут осуществляться после переговоров с нынешней властью. Реформу Конституции проведут, когда уйдет Лукашенко, затем будет оказана экономическая помощь уязвимым группам, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Все необходимые документы подготовят заранее, в них будет прописан каждый шаг. Проект конституционной реформы и программа помощи, по словам оппозиционерки, станут известны на днях.

Однако, добавила Тихановская, все зависит и от переговоров, а также от того, кто примет в них участие и где будет в это время находиться экс-глава государства. Из-за этого время ее пребывания в кресле руководителя Белоруссии может затянуться, это "вопрос открытый", передает издание.

Ранее говорилось, что больше шансов стать преемником Александра Лукашенко у премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. А известная оппозиционерка Светлана Тихановская не займет высший в Республике пост.

Полина ДОРОЖКИНА

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Абсолютно феминистка
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Путинские «миротворцы» в Приднестровье уже отпарывают свои погоны, нашивки, шевроны, дырявят и рвут в клочья, превращая свои униформы, кители и бушлаты в лохмотья и рубище, так чтобы все их принимали за пилигримов, в сортирах жуют газеты, тренируясь, чтобы быстро и незаметно сжевать свои военные билеты, когда их как перебежчиков застукают на границе, затариваются Молдавскими яблоками и коньяком, готовятся к длительному партизанскому переходу козьими тропами в москву
Гость
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Гость
какие идиоты пытаются представить эту лохушку в качестве лидера хоть чего-нибудь?
Ну с рагулями прокатило, наобещали пенсии по 1000 евро, они жадные и тупые, разгромили свою страну, а получили повышение тарифов и потерю работы. Вот кукловоды и пытаются по тому же сценарию, да только Беларусь не 404, там этот номер не прошел.
Гость
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какие идиоты пытаются представить эту лохушку в качестве лидера хоть чего-нибудь?
Гость
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"затем будет оказана экономическая помощь уязвимым группам, а также поддержка малого и среднего бизнеса".

И как эта картавая представляет себе помощь? Прилетят волшебники и с вертолетов будут деньги разбрасывать? Для начала узнала бы что такое "бюджет", как он формируется и куда расходуется.
Гость
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эта мадам все не успокоится
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