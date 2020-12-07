Поставки оружия США Украине возобновятся после инаугурации Байдена

Поставки оружия США Украине возобновятся после инаугурации Байдена
Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com
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В Киеве уверены, что новая американская администрация не начнет наводить мосты с Россией

Барак Обама многое сделал для Украины, но допустил ошибку, не предоставив ей нужного вооружения. На это указал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он уверен, что с приходом к власти в США Джо Байдена поставкам американского оружия на Украину уже ничего не помешает.

"Сейчас эти двери уже открыты",

– заявил Кулеба. Он отметил, что американцы уже помогли Украине "укрепить обороноспособность", а при новой администрации в Белом доме ситуация только улучшится. По крайней мере, она не будет стремиться "налаживать мосты" с Россией и и выдвигать "нереалистичные идеи" о "перезагрузке".

"Мы слышали, что говорил по этому поводу Джо Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии",

пояснил Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Ранее Джо Байден заявил, что намерен выстраивать многостороннюю внешнюю политику, которая включает в себя переговоры с Россией, Китаем, Ираном и т.п.

При этом зарубежные эксперты не разделяют надежд Киева на администрацию Байдена, считая украинское направление уже "отработанным" для США. А базирующийся в Вашингтоне Международный фонд на днях отказал Киеву в очередном транше.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
В Киеве уверены, а в Вашингтоне нет.
Вашингтон естественно поможет, продаст 100 000 лицензий на Counter-Strike.
Гость
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В Киеве уверены, а в Вашингтоне нет.
Гость
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"американцы уже помогли Украине "укрепить обороноспособность""
Споили <цензура> и 10000 не боевых потерь, спихнули старья и подарили 6 надувных лодок. Офигенно помогли.
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