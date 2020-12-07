Объем ответственности также перераспределят

Основные принципы функционирования Республики Беларусь раз в пять лет определяет Всебелорусское народное собрание. В этот раз будет также. По итогам собрания часть организаций и структур получит больше властных полномочий. Но и спрос с них станет больше. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске в понедельник, 7 декабря.

"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим. Добавим, кому мало. Но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия",

– предупредил президент.

Он пояснил, что законы в Белоруссии устанавливаются принятым во всех демократических странах путем: правительство вносит предложение, парламент его обсуждает и в случае одобрения передает на подпись президенту. А уже он подписывает или отклоняет закон в зависимости от того, насколько соблюдены установленные всенародным съездом принципы.

"Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема",

– подчеркнул Лукашенко.

Очередное, уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание должно пройти в Минске в январе-феврале 2021 года. Ранее Лукашенко допустил, что именно на этом собрании может быть решен о реформе Конституции страны и досрочных президентских выборах.