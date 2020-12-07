Байден вторгнется в границы РФ с Западом - политолог

Байден вторгнется в границы РФ с Западом - политолог
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый президент США будет действовать с определенным умыслом

Джо Байден собирается плотно заняться границами РФ. Такое мнение выразил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант.

По его словам, новый президент США собирается расшатывать ситуацию на российско-западных рубежах. Делать это он будет с одной целью – создать нашей стране как можно больше проблем на этих направлениях.

Трамп подобным не занимался, поскольку не считал это приоритетом американской внешней политики. При Байдене все может измениться, ведь он серьезно настроен вредить РФ, отметил политолог.

Не останется в стороне будущий глава Белого дома и от происходящего в Белоруссии. Он и его команда могут не только поддержать протесты в Республике не только ресурсами, но и организационно, добавил эксперт в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру".

Ранее Байден рассказал о планах построения отношений с Россией. Он признался, что думает применить многосторонний подход.  

Сотрудники, подобранные 46-м президентом США в штат администрации, вряд ли помогут улучшить диалог РФ и Америки. Они, скорее, будут участвовать в атаках на нашу страну.  

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Гость
Германию изначально готовили для борьбы с СССР, поэтому ей никто не препятствовал в походе на восток. Гитлер входил без боя в европейские государства, а где то даже с цветами встречали, только потом, когда дело пошло не в его сторону, все принялись и с ним воевать.А то получилась бы обратная ситуация в Европу вошел советский союз. Аналогичная ситуация просматривается и в Русско-Турецкой войне, когда Европа встала в защиту Турции.
На деньги англосаксонских толстосумов Гитлер создал самую сильную армию в мире в нищей, разрушенной Первой мировой войной стране, для противостояния коммунистическим идеям витающим в Европе (Баварская республика и пр.) и угрожающим кошелькам олигархов.
Гость
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Германию изначально готовили для борьбы с СССР, поэтому ей никто не препятствовал в походе на восток. Гитлер входил без боя в европейские государства, а где то даже с цветами встречали, только потом, когда дело пошло не в его сторону, все принялись и с ним воевать.А то получилась бы обратная ситуация в Европу вошел советский союз. Аналогичная ситуация просматривается и в Русско-Турецкой войне, когда Европа встала в защиту Турции.
Гость
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Действия США сейчас - точная копия действий Германии по отношению к СССР перед Второй мировой войной.
ГостьСоломия
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Ну, ничего... "Кто на Русь с мечом придёт - тот от меча и погибнет!" Ещё никакие "братья по крови, даже самые стерилизованые,.не победили Россию!
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