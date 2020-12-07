Штаб Тихановской провел безрезультатные переговоры с Москвой

Штаб Тихановской провел безрезультатные переговоры с Москвой
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Люди, которые что-то решают в России, не идут на контакт с белорусской оппозицией

Команда претендующей на власть в Белоруссии Светланы Тихановской общалась с представителями России, но уровень контактов был невысоким. Это признал политический советник лидера белорусской оппозиции Александр Добровольский.

"Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было",

– так ответил Добровольский на вопрос, были ли у штаба Тихановской контакты с Кремлем.

По словам советника оппозиции по политическим вопросам, некоторые лица в РФ их похвалили, сказали, что гордятся белорусами, но предложили подождать, пока Лукашенко "прижмут", передает TUT.by. Добровольский полагает, что эти лица способны донести нужную точку зрения до властей в РФ, но пока никаких сдвигов в этом отношении не видно.

С официальным Минском у оппозиции тоже не получается наладить контакт. По оценке штаба Тихановской, нынешний президент республики "неадекватен", а люди его окружают "бесхребетные", поэтому никто в окружении Лукашенко не хочет брать на себя ответственность за перемены.

Ранее Тихановская заявила, что готова встать во главе Белоруссии. Но позже уточнила, что намерена выполнять полномочия президента всего полтора месяца. При этом эксперты считают эти заявления непродуманной авантюрой.

Своими взглядами на перераспределение властных полномочий в Белоруссии накануне поделился президент Лукашенко.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

голимая феминистка
Ответить
А в это время Путинские «миротворцы» в Приднестровье уже отпарывают свои погоны, нашивки, шевроны, дырявят и рвут в клочья, превращая свои униформы, кители и бушлаты в лохмотья и рубище, так чтобы все их принимали за пилигримов, в сортирах жуют газеты, тренируясь, чтобы быстро и незаметно слопать свои военные билеты, когда их как перебежчиков застукают на границе, затариваются Молдавскими яблоками и коньяком, готовятся к длительному партизанскому переходу козьими тропами в москву
М
Ответить
Гость
Если такой осведомлённый Ну скажи кто там имеет авторитет???
ну скажу
есть же военные,есть руководители предприятий,те кто уволенные усатым,ктото сам ушел с поста
наверняка ктото вообще уехал из страны
вы в патриотическом угаре убеждаете себя и окружающих что на колхознике свет клином сошелся или после тракториста макей будет приемником
Гость
Ответить
Оппозиция - это запасной мозг нации. А эти - еще одна опа...
Гость
Ответить
Ей компания для сплетен нужна? Пусть в прибалтике общается с т.н. "политиками" - как раз её уровень.
Гость
Ответить
М
в противовес усатому таракану можно поговорить с оппозицией,не лично с кухаркой а именно с теми кто имеет авторитет и опыт работы в республике и не сидит на поводке у запада,таракану тоже нужно возжи
кто имеет авторитет в оппозиции? Просто интересно.
Гость
Ответить
Эта тупорылая курва Тихановская объявлена в розыск в Беларуси и России по уголовной статье. В этих условиях единственный доступный метод разговора с ней - НАРУЧНИКИ! Остальные варианты попросту некошерны...
Гость
Ответить
М
в противовес усатому таракану можно поговорить с оппозицией,не лично с кухаркой а именно с теми кто имеет авторитет и опыт работы в республике и не сидит на поводке у запада,таракану тоже нужно возжи
Если такой осведомлённый Ну скажи кто там имеет авторитет???
Гость
Ответить
Всё правильно. Не о чём разговаривать с политическими ТРУПАМИ!
Лукашенко просто пересадит ВСЕХ западных ХОЛУЁВ - и "рэвалюцыя" закончится.
Беларусь не Киргизия - ОМОН здесь нормальный. И Президент не трус. И народ ЗА ЛУКАШЕНКО!
Ляхофашизм не пройдёт!
М
Ответить
в противовес усатому таракану можно поговорить с оппозицией,не лично с кухаркой а именно с теми кто имеет авторитет и опыт работы в республике и не сидит на поводке у запада,таракану тоже нужно возжи
1
новости партнеров

Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных

Это объясняют вредом для здоровья населения

Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе

Военнослужащие ВСУ уже тренируются управлять турецкой техникой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1245 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей