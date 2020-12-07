Люди, которые что-то решают в России, не идут на контакт с белорусской оппозицией

Команда претендующей на власть в Белоруссии Светланы Тихановской общалась с представителями России, но уровень контактов был невысоким. Это признал политический советник лидера белорусской оппозиции Александр Добровольский.

"Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было",

– так ответил Добровольский на вопрос, были ли у штаба Тихановской контакты с Кремлем.

По словам советника оппозиции по политическим вопросам, некоторые лица в РФ их похвалили, сказали, что гордятся белорусами, но предложили подождать, пока Лукашенко "прижмут", передает TUT.by. Добровольский полагает, что эти лица способны донести нужную точку зрения до властей в РФ, но пока никаких сдвигов в этом отношении не видно.

С официальным Минском у оппозиции тоже не получается наладить контакт. По оценке штаба Тихановской, нынешний президент республики "неадекватен", а люди его окружают "бесхребетные", поэтому никто в окружении Лукашенко не хочет брать на себя ответственность за перемены.

Ранее Тихановская заявила, что готова встать во главе Белоруссии. Но позже уточнила, что намерена выполнять полномочия президента всего полтора месяца. При этом эксперты считают эти заявления непродуманной авантюрой.

Своими взглядами на перераспределение властных полномочий в Белоруссии накануне поделился президент Лукашенко.