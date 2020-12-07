Законопроект коснется нарушения прав человека

В Европарламенте подтвердили решение глав МИД ЕС принять аналог "акта Магнитского" по вводу очередных ограничений.

Новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека был утвержден сегодня, 7 декабря. В ЕП понадеялись, что их "собственный "акт Магнитского" станет эффективным сдерживающим фактором, передает РИА "Новости".

Европейский закон о санкциях, аналогичный американскому "акту Магнитского", позволит вводить персональные санкции за нарушение прав человека в других странах. Ранее сообщалось, что решение вступит в силу в декабре этого года.

