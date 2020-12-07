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В Европарламенте подтвердили решение глав МИД ЕС принять аналог "акта Магнитского" по вводу очередных ограничений.
Новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека был утвержден сегодня, 7 декабря. В ЕП понадеялись, что их "собственный "акт Магнитского" станет эффективным сдерживающим фактором, передает РИА "Новости".
Европейский закон о санкциях, аналогичный американскому "акту Магнитского", позволит вводить персональные санкции за нарушение прав человека в других странах. Ранее сообщалось, что решение вступит в силу в декабре этого года.
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