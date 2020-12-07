Евросоюз утвердил аналог "акта Магнитского"

Законопроект коснется нарушения прав человека

В Европарламенте подтвердили решение глав МИД ЕС принять аналог "акта Магнитского" по вводу очередных ограничений.

Новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека был утвержден сегодня, 7 декабря. В ЕП понадеялись, что их "собственный "акт Магнитского" станет эффективным сдерживающим фактором, передает РИА "Новости".

Европейский закон о санкциях, аналогичный американскому "акту Магнитского", позволит вводить персональные санкции за нарушение прав человека в других странах. Ранее сообщалось, что решение вступит в силу в декабре этого года.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиян хотят лишить длинных новогодних выходных

Это объясняют вредом для здоровья населения

Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе

Военнослужащие ВСУ уже тренируются управлять турецкой техникой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1245 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей