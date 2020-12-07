Референдум о вхождении в Россию: украинцам подсказали способ решения проблем

Референдум о вхождении в Россию: украинцам подсказали способ решения проблем
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Методы Киева по сокращению бедности населения могут оказаться весьма кровавыми

Решение украинских властей увеличить оборонный бюджет вместо финансирования социально-экономических программ свидетельствует о том, что Киев решил с помощью войны снизить напряжение в обществе. Вот только методы эти далеко не гуманны.

По мнению руководителя Центрисполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексея Муратова, украинские власти намеренно подрывают экономику страны и благосостояние населения, чтобы вернуть страну на военные рельсы. На фоне коронавируса все больше украинцев остается без работы и средств к существованию. Их буквально подталкивают идти служить в армию, где есть хоть минимальное довольствие.

"Таким образом "ЗЕленые" чиновники решат несколько вопросов: продолжат "отмывать" деньги на войне и сократят (читайте – физически устранят) количество бедных и недовольных властью граждан",

– раскрыл замысел Киева Муратов. Он предлагает украинцам внимательно изучить бюджет страны на следующий год, сделать выводы и провести историческое событие – референдум о вхождении в состав России.

"Это единственный спасительный выход из Зе-пропасти",

цитирует "ПолитНавигатор" заявление Муратова.

Ранее эксперты заметили оживление военного руководства Незалежной после конфликта в Нагорном Карабахе: есть опасения, что Киев решится на блицкриг по карабахскому сценарию. Помощь со стороны Турции уже поступает. При этом украинские власти анонсируют поставки вооружений из США после инаугурации Джо Байдена.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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С чего Муратов взял что нам нужны хохлы?
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