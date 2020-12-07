Париж не доволен тем, что ряд глобальных вопросов решается без участия Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон будет выстраивать внешнеполитический курс Парижа в отношении Москвы с оглядкой на действия нового главы Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

С момента начала стратегического диалога между двумя странами Макрон столкнулся с отсутствием открытости со стороны российских властей, говорится в статье. Нынешние отношения между РФ и Пятой Республикой автор материала охарактеризовал как "холодную дипломатию".

Оптимизма так мало, что Париж предпочитает мыслить с точки зрения предотвращения или смягчения кризисов с Москвой, отмечает издание.

Как заявил источник Le Monde, "на самом деле все ждут, что сделает Байден", который уже пережил времена холодной войны. Демократ всегда придерживался скептической позиции по отношению к России, считает обозреватель. Он напомнил, что Байден, когда занимал пост вице-президента США, наблюдал за судьбой двусторонней президентской комиссии, созданной в 2009 г. Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

Новая структура должна была помочь "преодолеть менталитет холодной войны" ради "перезагрузки" отношений. Однако эти усилия не принесли положительных результатов: случилась война в Грузии, бесславно закончил свое правление в Ливии Муаммар Каддафи, затем произошла революция на Украине, а Крым воссоединился к Россией. В итоге Москва ужесточила российскую позицию, что стало питательной средой для "враждебного Западу националистического дискурса", говорится в переводе "Ино ТВ".

Отмечается, что Байден является сторонником НАТО, но альянс продолжает быть главным раздражителем для России, поскольку блок слишком близко подошел к границам РФ. Тем не менее, Вашингтон и Москва имеют глобальную тему для прогресса в отношениях – контроль над вооружениями. Еще в феврале нынешнего года сам Макрон говорил, что данный вопрос не могут обсуждать лишь три страны – США, РФ и КНР, т.к. он касается и европейцев.

Лидер Пятой Республики указал, что главная цель его подхода к России – "улучшение условий коллективной безопасности и стабильности в Европе", которые "сохранятся на много лет".

Однако высокая дипломатия двух наших стран в вопросе контроля над вооружениями особых подвижек пока не достигла, констатирует автор статьи. По его мнению, здесь Москва предпочитает вести диалог с Вашингтоном.

"Вечная дилемма дипломатии Макрона: как разбивать лед, не обрекая себя на одиночество?", – резюмирует обозреватель.

Ранее на прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика новой администрации Белого дома с приходом Байдена в отношении нашей страны не изменится.

