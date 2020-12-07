Война с Прибалтикой пойдет на пользу русским – Жириновский

Война с Прибалтикой пойдет на пользу русским – Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москве предложили воспользоваться опытом Баку

Российскому обществу не хватает сплоченности. Но мирные инициативы не помогут современным гражданам объединиться в общем порыве – целина сейчас никому не нужна. Выход один – устроить маленькую, но победоносную войну. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик обратил внимание на действия президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подарил народу праздник, победив в Нагорном Карабахе. Так нужно поступить и России. Но не с американцами, конечно, развязывать войну, а с ближайшими соседями.

"Восстановить западные границы России на 1 января 1990-го года",

– поставил цель Жириновский в эфире "Воскресного вечера Владимиром Соловьевым". Политик пояснил, что у Москвы есть прекрасный повод для атаки – защита прав русского населения в Молдавии, Украине, Белоруссии. Можно пойти и чуть дальше – в Прибалтику, где тоже ущемляют русских.

"Нам нужен рывок на земле, чтобы под грохот наших танков, БТРов, самолетов мы куда-то вышли, кого-то защитили и отпраздновали это как победу",

– подчеркнул Жириновский. При этом он не считает значимым тот факт, что прибалтийские Эстония, Латвия, Литва входят в НАТО. По мнению лидера либерал-демократов, странам Запада "плевать" на постсоветские республики, они не захотят за них проливать кровь и ввязываться в длительную войну. Российскому же обществу такой победоносный поход пойдет на пользу, уверен политик.

О том, что может подтолкнуть Москву к военному удару по соседним странам, Жириновский заявил ранее.

Отметим, что азербайджанский блицкриг не дает покоя и Украине. Эксперты уже уличили Киев в стремлении повторить карабахский сценарий в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Россию блок НАТО сотрут с лица земли если вторгнится в Прибалтику Осторожно жилик
Гость
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Жирик - великий полководец. Своим длинным языком он разбомбит любага и любова
Гость
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:)) На то и Жирик, чтобы шпроты не дремали
Гость
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Азербайджанский блицкриг... как исходит из того что печатают, это не даёт покоя не только Украине - по всей вероятности и в первую очередь России.
Гость
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В учебнике по психиатрии есть раздел - где пациент твердит что он "Трижды Герой Мира" тот видимо далеко отстал от Волдемара Жириновского. Вот нашел человек себе место тёпленькое, не-пыльное и главное доходное...Вешать лапшу людям и быть героем провда в "тылу и по ближе к прод.складам". Его старшие братья и родственники только так и воевали.
Гость
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МАРАЗМ ОДОЛЕЛ....как ты Вовка Жириновский раньше говорил про США что они кто - стервятники - ой как ты на них похож. Недавно ты говорил что хочешь мочить ноги в индийском океане, то ты говорил что от Атлантики и до Тихого океана - ты не проверялся у психиатров - еще нет (?). Они точно бы нашли сдвиги в черепке, мало того может и лечение-бы назначили -стационарное. Говорят такое лечат - удалением корковых очагов. Смотришь и помогло,,,
Гость
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Дурдом уже давно приготовил для него вакантное место, а он не появлятся, видимо ждет когда его привезут в смерительной рубашке.
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