В Киеве ожидают еще больших шагов Кремля на международной арене

Новое назначение экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не на шутку встревожило украинский истеблишмент. Свою тревогу по данному поводу высказал бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Напомним, 4 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил Чубайса на должность своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Пан Климкин увидел в таком шаге Кремля стремление Москвы "восстановить все каналы связи с новой демократической администрацией США".

"Назначение Чубайса – только верхушка айсберга", – предупредил через "Твиттер" украинский дипломат.

По его мнению, Москва начнет с Вашингтоном торг и призвал власти соборной донести свою стратегию, "если она у нас есть". На что именно и кому необходимо обратить внимание, пан Климкин не уточнил.

Напомним, новым главой "Роснано" вместо ушедшего Чубайса стал Сергей Куликов.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, чем будет заниматься в новой должности Анатолий Борисович. По его словам, ему придется налаживать отношения с организациями, которые входят в систему ООН. Также Песков опроверг слухи о том, что Чубайс будет заниматься диалогом с США. Голос Кремля заметил, что для этого у Москвы есть президент РФ, МИД и другие ведомства, передает "Интерфакс".

