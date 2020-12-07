Решение касается и других мероприятий МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация отстраняет представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участий в их соревнованиях. Эта мера, правда, временная, касается и Олимпиады. Все дело в том, что в МОК считают – Минск не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Как уточнил Бах, речь и дет о запрете, в том числе Александру Лукашенко и его сыну Виктору, который отвечает за ежедневное управление НОК РБ, передает телеграм-канал "Подъем".

Также МОК временно заморозит финансовые выплаты в НОК. Исключения составят те средства, которые тратятся на подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио в 2021-м и в Пекине в 2022 году. МОК надеется, что спортсмены из Белоруссии смогут участвовать во всех соревнованиях без политической дискриминации. Об этом написал в своем "Твиттер" Кристиан Клауэ, представитель МОК.

Тем временем Европа готовится ввести третий пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации, возникшей в стране после выборов президента.