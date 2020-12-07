ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Организация обеспокоена наращиванием военной мощи РФ на полуострове

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по российскому Крыму, выразив беспокойство по милитаризации полуострова, об этом сообщает УНИАН. Данное решение поддержали 63 страны, против высказались 17, еще 62 государства воздержались в ходе голосования.

В документе говорится, что ООН "выражает серьезную обеспокоенность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией" и выражает "обеспокоенность по поводу продолжающейся дестабилизации обстановки" на полуострове из-за поставок на него нашего современного вооружения, в том числе самолетов и ракет, "способных нести ядерное оружие", а также военнослужащих РФ. 

Организация призвала Москву "незамедлительно прекратить такую деятельность".

Кроме того, резолюция осудила использование Россией неких украинских военных предприятий, призыв крымчан в армию, создание образовательных учреждений для подготовки детей на службу в ВС РФ, строительство в регионе боевых кораблей, что несет угрозу "безопасности и стабильности" в Черном и Азовском морях и прочая.

Также утверждается, что наша страна "притесняет" иностранные коммерческие суда в районе Керченского пролива и ограничивает международное судоходство.

ООН призвала все государства-члены, международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от поездок в Крым, не согласованных с Киевом.

Ранее сегодня сообщалось, что российские военные летчики на истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М Черноморского флота в ходе тренировочных полетов над полуостровом отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов. Условного противника парами и одиночно бомбили на море и суше, передает "Крыминформ".

Позже в понедельник стало известно о перехвате нашей "сушкой" над Черным морем самолетов-разведчиков США и Франции, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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