СМИ: Путин с Меркель забраковали "план Кравчука"

СМИ: Путин с Меркель забраковали "план Кравчука"
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
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Киевскому режиму в очередной раз напомнили о необходимости выполнить Минские договоренности

Во время телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель последняя попросила нашего президента оказать содействие в организации новогоднего обмена между Украиной и ЛДНР. Об этом пишут СМИ.

На что Владимир Путин напомнил о необходимости придерживаться достигнутых ранее договоренностей – в частности, выполнять Минские соглашения. Российский главнокомандующий отметил, что Киев до сих пор ничего не выполнил из парижского коммюнике, которое сам подписал 9 декабря 2019 года.

При этом Москва не против ознакомиться с наработками украинских коллег по модернизации Минских договоренностей. Но, например, "план Кравчука" в Кремле не примут. В этом прожекте определенные Москвой как первостепенная задача местные выборы в Донбассе задвинуты в конец, зато упор сделан на переходе к Незалежной контроля за российско-украинской госграницей.

По данным телеграм-канал "Легитимный", Меркель согласились, что вариант главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука "сыроват" и требует доработки.

Тем времен, обстановка на юго-востоке страны обостряется. Недавно стало известно, что в конфликт готова вмешаться третья сторона. Так, по мнению военного эксперта Сергея Ищенко, Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Хохлоперхоть что то разошлась. Великыя ,мля ..
Гость
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Обратите внимание на фотографию - Меркель показывает как глубоко в плешивого карлика вогнали санкции на данный момент. А карлик показывает что у него в заднем проходе еще достаточно места
Гость
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Гость
"путин с Меркель" - не смешите. МЕРКЕЛЬ - Европейская фигура, а это жалкому плешивому уродцу загнанному мировым сообществом в бункер лишь изредка позволяют из своего глубокого бункера что-то вякнуть.
Меркель согласилась что кремлевский плешивец сейчас смягчился как ошпаренный, но пока немного сыроват и требует окончательной доработки
Гость
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Гость
"путин с Меркель" - не смешите. МЕРКЕЛЬ - Европейская фигура, а это жалкому плешивому уродцу загнанному мировым сообществом в бункер лишь изредка позволяют из своего глубокого бункера что-то вякнуть.
Поэтому правильный заголовок звучит так -МЕРКЕЛЬ уделила немного внимания бредовому бормотанию кремлевского недомерка дрожащего от внезапного осознания содеянных по недомыслию злодеяний и спрятавшегося от справедливого возмездия за них в глубокий бункер.
Немного длинновато, но в принципе верно
Гость
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"путин с Меркель" - не смешите. МЕРКЕЛЬ - Европейская фигура, а это жалкому плешивому уродцу загнанному мировым сообществом в бункер лишь изредка позволяют из своего глубокого бункера что-то вякнуть.
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