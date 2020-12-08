Иностранные агенты умело поворачивают политику в угоду своим хозяевам

Нагорный Карабах оказался потерян для Армении из-за того, что ее премьер Никол Пашинян думал не о своем народе, а выполнял поставленные Вашингтоном задачи. На это указал политолог Марат Гогуадзе.

По его словам, Запад активно внедряет во власть на постсоветском пространстве своих людей. Ярким примером этого служит Пашинян, который, придя к власти в Армении, первым делом постарался оторвать ее от России, запрещая российские СМИ и сея недоверие между странами.

"Он пытался разрушить многовековую дружбу между народами России и Армении. Это конкретная работа иностранного агента на Госдеп. Действия Пашиняна привели к практически полной потере Нагорного Карабаха",

– цитирует РИА ФАН политолога. В свое время, по мнению Гогуадзе, также поступил генсек и первый президент СССР Михаил Горбачев.

"Его желание угодить Западу привели к тому, что наша великая страна была раздроблена и разграблена",

– подчеркнул эксперт. Сейчас аналогичные задачи выполняет белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и лидеры Незалежной Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые имеют тесную связь с Фондом Сороса.

О том, что в украинском руководстве есть ставленники Сороса, рассказал нардеп Рады Вадим Рабинович.

Ранее уступки Горбачева американцам, в результате которых НАТО продвинулось на восток к российским границам, назвали "политическим Чернобылем".

