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Россия не может соперничать с Китаем в степени угрозы безопасности Соединенным Штатам. Такое заявление сделал директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.
По его словам, Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия даже не входит в первую десятку. Нашу страну обгоняют Италия, Бразилия и даже штат Техас. Именно поэтому несмотря на опасность Москвы, она все равно не может конкурировать с Вашингтоном на том же уровне, что Пекин, добавил Глава Нацразведки.
Рэтклифф уточнил, что Китай угрожает США в экономике, военной сфере и технологиях, так как достигает своих целей не самым обычным способом. В эфире телеканала Fox News он также отметил понимание Пекином того, что информация в нынешней ситуации – залог доминирующего положения.
При этом ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США заявил, что Вашингтону необходимо считаться с Москвой, ведь она представляет реальную угрозу. Однако как и Джон Рэтклифф, Марк Милли выделил Китай отдельно. По его мнению, Пекин намерен господствовать в будущем вооруженном конфликте.
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