Историю шведского миллионера о сдаче Крыма "по пьяни" одобрили на полуострове

Историю шведского миллионера о сдаче Крыма "по пьяни" одобрили на полуострове
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Украине напомнили про особенности СССР

Неангажированной оценкой ситуации назвал сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказ главы концерна Stena AB, шведского миллиардера Дана Стена Ульссона о том, как полуостров стал украинским и почему вернулся в состав России.

Ранее один из крупнейших бизнесменов Швеции напомнил, что Крым изначально принадлежал России, а Киеву его приписали в 1954 г. "с перепоя", когда советское руководство перекраивало послевоенное устройство СССР.

По мнению Цекова, Ульссон дал "правильную оценку" ситуации. Аналогичного мнения придерживаются все, кто дал себе труд разобраться в административном устройстве Советского Союза и ознакомиться с историей России.

"Чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму",

отметил сенатор в комментарии РИА "Новости". Он согласился, что Киев можно понять – от подарков не хочется отказываться. Однако призвал страны, в том числе Украину, руководствоваться общепринятыми демократическими принципами и в отношении Крыма.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится требование к России прекратить милитаризацию Крыма. Гражданам иностранных государств, желающих посетить полуостров, рекомендовано запрашивать разрешение в Киеве.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Дык раньше все было типа общее и "народное", СССР называлось и уж точно мы с украинцами и белорусами не бодались, а жили нормально, были конечно и раньше гиббоны, фашисты не добитые, но в основном такой <цензура> как сейчас точно не было. Может одумаемся все дружно и перестанем друг друга обсирать, на потеху кое кому на западе.
Гость
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С КАКОВА ПЕРЕПУГУ МЫ ДОЛЖНЫ ОТДОВАТЬ ТО ЧТО БЫЛО НАШЫМ ИЛИ ТО ЧТО ЭТОТ КУКУРУЗНИК УКРИНСКИЙ НА БОРОГОЗИЛ В СВОЕ ВРЕМЯ -- так мы вернули СВОЕ
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