Украине напомнили про особенности СССР

Неангажированной оценкой ситуации назвал сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказ главы концерна Stena AB, шведского миллиардера Дана Стена Ульссона о том, как полуостров стал украинским и почему вернулся в состав России.

Ранее один из крупнейших бизнесменов Швеции напомнил, что Крым изначально принадлежал России, а Киеву его приписали в 1954 г. "с перепоя", когда советское руководство перекраивало послевоенное устройство СССР.

По мнению Цекова, Ульссон дал "правильную оценку" ситуации. Аналогичного мнения придерживаются все, кто дал себе труд разобраться в административном устройстве Советского Союза и ознакомиться с историей России.

"Чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму",

– отметил сенатор в комментарии РИА "Новости". Он согласился, что Киев можно понять – от подарков не хочется отказываться. Однако призвал страны, в том числе Украину, руководствоваться общепринятыми демократическими принципами и в отношении Крыма.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится требование к России прекратить милитаризацию Крыма. Гражданам иностранных государств, желающих посетить полуостров, рекомендовано запрашивать разрешение в Киеве.