Сообщение о рамочном соглашении с США по вооружениям опровергли в МИД РФ

Сообщение о рамочном соглашении с США по вооружениям опровергли в МИД РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ни действующая, ни новая администрация США не готовы принимать решения по СНВ

Контакты Москвы и Вашингтона по вопросу о контроле в сфере вооружений продолжаются, однако о заключении каких-либо соглашений пока речи нет. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 8 декабря.

Он пояснил, что российские дипломаты подготовили два "неофициальных документа", в которых изложили свой взгляд на ситуацию, и передали их американским партнерам в качестве "пищи для размышлений", пишет RT.

"Никакие варианты соглашений не передавали",

подчеркнул Рябков.

Накануне издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на Рябкова, что РФ передала США "несколько вариантов возможного будущего рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями". Отмечалось, что они предусматривают баланс как по традиционным стратегическим силам, так и неядерным вооружениям, которые могут быть использованы для выполнения стратегических задач.

По словам дипломата, которые приводит издание, документы составлены очень "гибко", поэтому к договоренностям в любой момент смогут присоединиться и третьи страны.

Ранее Рябков рассказал, что администрация Джо Байдена, которая должна принять власть в США после 20 января 2021 г., не выходит на связь с РФ. Из этого в Москве сделали вывод, что Вашингтон не намерен продлевать договор СНВ после инаугурации Джо Байдена.

Срок действия ДСНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Президент РФ Владимир Путин предложил Белому дому продлить договор на год, чтобы было время на его качественную переработку, однако в США не поддержали идею.

Николай ВИКТОРОВ

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