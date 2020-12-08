Ни действующая, ни новая администрация США не готовы принимать решения по СНВ

Контакты Москвы и Вашингтона по вопросу о контроле в сфере вооружений продолжаются, однако о заключении каких-либо соглашений пока речи нет. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 8 декабря.

Он пояснил, что российские дипломаты подготовили два "неофициальных документа", в которых изложили свой взгляд на ситуацию, и передали их американским партнерам в качестве "пищи для размышлений", пишет RT.

"Никакие варианты соглашений не передавали",

– подчеркнул Рябков.

Накануне издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на Рябкова, что РФ передала США "несколько вариантов возможного будущего рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями". Отмечалось, что они предусматривают баланс как по традиционным стратегическим силам, так и неядерным вооружениям, которые могут быть использованы для выполнения стратегических задач.

По словам дипломата, которые приводит издание, документы составлены очень "гибко", поэтому к договоренностям в любой момент смогут присоединиться и третьи страны.

Ранее Рябков рассказал, что администрация Джо Байдена, которая должна принять власть в США после 20 января 2021 г., не выходит на связь с РФ. Из этого в Москве сделали вывод, что Вашингтон не намерен продлевать договор СНВ после инаугурации Джо Байдена.

Срок действия ДСНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Президент РФ Владимир Путин предложил Белому дому продлить договор на год, чтобы было время на его качественную переработку, однако в США не поддержали идею.