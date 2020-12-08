Запрет на создание собственной армии больше не устраивает жителей Страны восходящего солнца

Политика прежнего премьера Японии Синдзо Абэ, который стремился дипломатическим путем урегулировать территориальный спор с Россией, не сработала. Она только дала Москве время укрепить вооруженные силы на Курилах. К такому мнению склоняются жители Японии.

Японское издание "Нихон кэйдзай" опубликовало статью про "милитаризацию северных территорий" Россией. Поводом послужило размещение на Итурупе зенитно-ракетных систем С-300В4. До этого там проходили военные учения, а теперь в планах РФ модернизировать старый военный аэродром.

Издание отмечает, что власти Японии постоянно выражают России протест по дипломатическим каналам, однако это ничего не дает.

"Мы должны осознать, что, если военная деятельность на Южных Курилах станет нормой, их возврат отдалится",

– говорится в статье.

Читатели издания настроены столь же радикально. Они убеждены, что время, потраченное на дипломатические переговоры, упущено Токио. Синдзо Абэ в комментариях называют "государственным изменником" и "предателем".

"Абэ окончательно "урегулировал" проблему "северных территорий", поэтому теперь Россия может делать там, что угодно – строить военные базы или добывать ресурсы", – приводит "ИноСМИ" мнение пользователя.

Многие склоняются к мнению, что народ Японии "принесли в жертву", но еще не поздно все изменить. Для этого предлагается внести поправки в Конституцию и снять ограничения в военной сфере.

"Подходит время выбирать – или воевать, или быть колонизированными и убитыми", – настаивают читатели. В том, что РФ и КНР готовятся атаковать Страну Восходящего солнца, многие японцы уже не сомневаются.

В Конституции Японии прописан запрет на создание японской армии. Это стало одним из итогов Второй мировой войны, в которой Токио, как и Берлин, оказался проигравшей стороной. Еще одним итогом стала официальная передача Курильских островов Советскому Союзу. Документы, касающиеся освобождения Курил в 1945 г., ранее рассекретили в Минобороны РФ.