Срок истек: оппозиция встала против Пашиняна

Решение Карабахского конфликта вызвало сильное возмущение в Армении

После подписания договора между Ереваном и Баку армянские оппозиционные силы заявили, что Никол Пашинян допустил потерю Карабаха – в связи с этим он должен покинуть пост премьер-министра страны. 

Оппозиция предоставила ему ультиматум: он должен сложить полномочия 8 ноября до 11 часов по Москве. Однако этого не произошло. В связи с этим представители партии "Дашнакцутюн" заявили, что начинают акции протеста с требованием отставки Пашиняна, пишет РИА "Новости". 

Митинги в Ереване продолжаются уже несколько недель. В последние разы полиция мирно реагировала на шествие. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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