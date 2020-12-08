Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
681 новости
После подписания договора между Ереваном и Баку армянские оппозиционные силы заявили, что Никол Пашинян допустил потерю Карабаха – в связи с этим он должен покинуть пост премьер-министра страны.
Оппозиция предоставила ему ультиматум: он должен сложить полномочия 8 ноября до 11 часов по Москве. Однако этого не произошло. В связи с этим представители партии "Дашнакцутюн" заявили, что начинают акции протеста с требованием отставки Пашиняна, пишет РИА "Новости".
Митинги в Ереване продолжаются уже несколько недель. В последние разы полиция мирно реагировала на шествие.
Россия откажется от перекачки газа через Незалежную через четыре года