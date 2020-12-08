Батька озвучил свое предложение по транзиту власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о передаче части полномочий главы государства Всебелорусскому народному собранию в рамках конституционной реформы. Соответствующее заявление лидер сделал во время встречи с медперсоналом Столбцовской центральной районной больницы.

По словам главы республики, народное собрание необходимо сделать ключевым органом в принятии основных приоритетов государственной политики, наделив конституционными полномочиями. Окончательную повестку по этому вопросу Минск обсудит после Нового года.

Для делегации на собрание Лукашенко предложил установить возможность избрания сроком на пять лет. Ее члены будут привлечены к общественным началам, однако с повышением своей роли и статуса в виде полномочий по контролю за руководящими должностями в кабмине, парламенте и правительствах субъектов.

Лукашенко объяснил, что распределение президентских полномочий по всем ветвям власти приведет к повторению печального сценария 1990-х годов, сопровождавшегося отсутствием порядка на государственном уровне. По этой причине, считает президент, необходим орган, стабилизирующий всю вертикаль, который мог бы представлять интересы населения и трудовых коллективов, сообщает "БелТА".

"Я сторонник того, чтобы вы решали. Должен решать народ", – добавил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что при принятии новой Конституции лишится полномочий главы государства, так как к этому моменту он уйдет в отставку.