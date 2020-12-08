Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона

Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
Майя Санду. Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сторонники избранного президента республики подозревают проигравшего выборы лидера в хитрости

Стремление нового президента Молдавии Майи Санду отправить действующее правительство в отставку означает, что она попалась в ловушку своего предшественника Игоря Додона. Об этом заявил сторонник Санду, лидер молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый.

По его мнению, когда нынешний премьер Ион Кику уйдет, формировать правительство придется Санду. И ее соперник, лидер социалистов Додон сделает вид, что все правильно, и поддержит новый кабинет. Но просто хитрый ход с его стороны, чтобы переложить ответственность за проблемы в стране на нового президента и лишить его народной поддержки.

"Это ловушка для Майи Санду. Потому что все, что произойдет в ближайшие 3 месяца, будет возложено на Майю Санду, и тем самым ее рейтинг сильно будет сильно снижен",

приводит Ziarul de Garda слова Усатого.

В минувшее воскресенье Санду провела массовую акцию протеста в Кишиневе. Ее сторонники требовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Санду опередила Додона во втором туре президентских выборов 15 ноября. Она должна вступить в должность 24 декабря, но уже делает заявления, кардинально меняющие политический курс Кишинева. В частности, она потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья. На днях парламент республики принял закон, серьезно урезающий полномочия президента.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Алексей Филофилактович (мафиози)
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Додон помог попасть в <цензура>-он! Безпринцидентный случай в политике.
Гость
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Гость Из за бугра
Плавно переходим на Молдавию!.Сколько же у вас желчи? Ну нет мочи ,когда кому то лучше,или пример не хороший(выборы прошли без назначения наследника и без обнуления) ,страна не разваливается ,надо помочь!
Молдавии лучше, все лучше и лучше. Очень за молдован рады. Особенно тех, кто слоняется по России и Европе
Гость Из за бугра
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Плавно переходим на Молдавию!.Сколько же у вас желчи? Ну нет мочи ,когда кому то лучше,или пример не хороший(выборы прошли без назначения наследника и без обнуления) ,страна не разваливается ,надо помочь!
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