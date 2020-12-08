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Представитель оппозиционной фракции "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, являющийся кандидатом на должность главы правительства Армении, доставлен в отделении полиции за проведение выступлений против действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом стало известно сегодня, 8 декабря.
Согласно приведенным данным, в настоящее время в Ереване проходит очередная волна протестов, участники которых требуют отставки действующего премьера из-за подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело о проведении собрания, нарушающего установленный порядок, передает РИА "Новости".
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