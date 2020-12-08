Савченко одобрила объединение России и Украины

Савченко одобрила объединение России и Украины
Надежда Савченко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Без РФ Донбасс Незалежной не нужен

Власти Украины уже 6 лет кричат о возвращении под свой контроль Донбасса. Но нужен ли он ей на самом деле, над этим вопросом предложила задуматься экс-депутат Верховной рады, воевавшая в Донбассе Надежда Савченко.

Она напомнила, что Донбасс – это не Крым, куда так любили ездить на отдых украинцы. И если еще в 2016 г. был смысл бороться за Донецк и Луганск, то теперь время ушло. После объединения территорий массовых объятий народа, жившего по разные стороны линии соприкосновения, не произойдет.

"Что мы получим с Донбассом? У нас своих проблем мало? Мы получим разминирование, мы получим тяжелые территории. Это то, что мы получим",

– призвала смотреть правде в глаза Савченко. В эфире ток-шоу на телеканале "Наш" она отметила, что в отличии от Украины у России всегда было четкое понятие, зачем ей Донбасс: в ближайшей перспективе он гарантирует ей невступление Киева в НАТО.

В более дальней перспективе это дает Москве основание рассчитывать на воссоздание единой империи в составе России, Украины и Белоруссии. Почему бы и нет, делает парадоксальный вывод Савченко.

"Я тоже не против такого союза. Только с центром в Киеве, а не в Москве",

– пояснила бывшая летчица свою идею.

Ранее Киев уличили в намерении развязать войну в Донбассе, чтобы списать ответственность за провал в экономической политике.

Фоторепортаж
Савченко помилована из соображений гуманизма
Журналисты у аэропорта "Борисполь". Фото: Hromadske TV Журналисты у аэропорта "Борисполь". Фото: Hromadske TV Правительственный кортеж в аэропорту Борисполя. Фото: Facebook/Ксения Тартынская
Баннер в поддержку Савченко в аэропорту Борисполя. Фото: Twitter Мать Надежды Савченко. Фото: Страна.Ua Савченко встречают с розами. Фото: Страна.ua Мать Надежды Савченко. Фото: Facebook
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Феминистка
Ответить
Ну, всё правильно, президент россии Путин сам же неоднократно официально признавался, что это он сам лично отдавал приказы «зелёным вежливым человечкам» провести вооружённый захват Крыма, приказывал оккупировать всю Крымскую территорию и выставить блок-посты как в Нагорном Карабахе, отдавал распоряжения нагло по-бандитски завладеть в Крыму всем Украинским государственным имуществом и всей Украинской инфраструктурой, варварским воровским способом с применением вооружённого насилия
Феминистка
Ответить
требовал «отжать» у всех Крымских украинцев их движимое и недвижимое имущество, под дулами автоматов «вежливых зелёных человечков» приказывал вышвырнуть, выдавить, выкинуть из Крыма всех Украинцев и Украинских военных не желающих получать российские паспорта, настаивал провести безвозмездную вооружённую конфискацию и изъятие в пользу Путинской россии всех школ, больниц, высших учебных заведений, детских дошкольных учереждений, всех санаториев, домов отдыха, курортных лечебниц, администраций,
Феминистка
Ответить
требовал провести в Крыму под дулами автоматов «вежливых зелёных человечков» показной абсолютно незаконный «референдум», указывал продолжать официальный грабёж ещё оставшегося не разграбленного «бесхозного» Украинского имущества, а также поручал провести голосование по единогласному одобрению в Госдуме и в Совете Федерации российской вооружённой оккупации Крыма и насильственного отъёма полуострова Крым у Украины и дальнейшему незаконному присоединению Крыма к российской федерации.
Русский
Ответить
Гость
Так к этому и идет. Скоро запад перестанет давать денег,а кредиты останутся. На пару лет сблизиться с Россией.чтоб она за них расплатилась,а там по новой революции.
Бога ради- не надо этого, нам без них проблем достаточно, а они другими не станут- пусть сами по себе!
Русский
Ответить
Двуединая болезнь! Запор мысли и словесный понос! Ишшо одна кастрюлька ржавая!
Гость
Ответить
Разбежалась свидомная, такой союз на фиг не нужен, а Киев вообще должен потерять статус столицы - не достоин.
Гость
Ответить
Так к этому и идет. Скоро запад перестанет давать денег,а кредиты останутся. На пару лет сблизиться с Россией.чтоб она за них расплатилась,а там по новой революции.
1
новости партнеров
По теме

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Власти заберут "брошенное" в Крыму имущество

Правительство полуострова пытается решить проблему с многочисленными объектами, собственники которых неизвестны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей