В Общественной палате поддержали российский закон об иноагентах

В Общественной палате поддержали российский закон об иноагентах
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ОП напомнили об американском опыте в этом вопросе

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по безопасности интернета и борьбе с распространением ложных сведений Александр Малькевич сообщил, что общественники полностью согласны с нормами законопроекта о признании иноагентами физлиц.

Другой член общественной палаты Мария Бутина (россиянка 18 месяцев отсидела в американской тюрьме) напомнила, как в США борются с иноагентами. Пострадавшая по политическим мотивам гражданка РФ отметила, что в Америке иностранным агентом может быть признан практически любой человек, который, по мнению стражей порядка, хоть как-то связан с политикой.

Как объяснила Бутина, в США иноагентами признают тех, кто получает деньги из-за границы или от американца, который находится за границей. При этом даже покупка билета на самолет может быть расценена как финансирование деятельности агента, пишет РАПСИ.

При этом в США иностранными агентами признают и юрлиц, и физлиц. При регистрации в качестве иноагента необходимо оплатить пошлину, а также регулярно отчитываться о своей деятельности.

В свою очередь, Малькевич отметил, что российское законодательство в этом плане действует достаточно мягко, не перегибая палку.

Напомним, на прошедшей неделе профильный думской комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект закона о контроле деятельности физлиц-иноагентов.

Ольга ФЕДОРОВА

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